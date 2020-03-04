佛光山法會改網路直播 內政部長：感謝配合 10:152020/03/04 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇今日赴立院報告照 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇今日至立院內政委員會，針對新冠肺炎疫情報告並指出，佛光山原本預計在後天舉辦大型法會，現在已經決定改採網路直播。而台灣大型宗教活動都已延期，待疫情渡過後再行辦理。 徐國勇特別感謝國內宗教團體共體時艱共同配合，並另表示有關外界關心第一線消防救護人員口罩及其他防疫物資是否充足問題，近日已由消防署直接分配給地方消防局，並配發給消防同仁。 (中時 ) #徐國勇 #佛光山 #網路直播 #消防人員 #防疫物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓弔念警消 徐國勇：2周解決安全帶問題 13:562020/02/29 社會 慈濟捐湖北疫區逾2千張折疊床 今運抵廈門港 15:272020/02/29 兩岸 吳京捐負壓救護車 韓寒以讀者名送防疫物資 15:242020/02/29 兩岸 對抗新冠肺炎 徐國勇籲民眾愛護移工 15:552020/02/29 政治 高市警因公死亡今公祭 分局長致哀一路好走 18:282020/02/29 社會 弔唁殉職警消 徐國勇允2周解決安全帶問題 04:102020/03/01 地方新聞 600億特別預算 蘇揆：政院將以4大原則編列 14:432020/03/03 政治 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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