內政部長徐國勇今日至立院內政委員會，針對新冠肺炎疫情報告並指出，佛光山原本預計在後天舉辦大型法會，現在已經決定改採網路直播。而台灣大型宗教活動都已延期，待疫情渡過後再行辦理。

徐國勇特別感謝國內宗教團體共體時艱共同配合，並另表示有關外界關心第一線消防救護人員口罩及其他防疫物資是否充足問題，近日已由消防署直接分配給地方消防局，並配發給消防同仁。

(中時 )