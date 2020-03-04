喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院去年3月將主謀蕭叡鴻57人，判處13年到2個月不等刑期確定並分批執行發監，但其中有蕭叡鴻等13人拒入監遭通緝，目前蕭嫌等人已到案，警方上午又循線逮捕遭判10年卻潛逃的曾威瑾，並在他身上查槍毒。

根據調查，曾威瑾在夜店殺警案中，從監視錄影帶畫面被認出，曾在現場踹了信義分局刑警薛禎國兩次，事後遭到判刑10年，但一直潛逃至今。

夜店殺警案共有68名被告，除1人在前年3月入監、「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻9人高院更審中、1人死亡，其餘57人均判刑定讞。

台北地檢署自去年6月5日起，針對「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏27人分4批發監。其餘30人大多可易科罰金。

但須入監的27人，事後有蕭叡鴻13人拒入監，人間蒸發，檢方指揮北市刑大一一進行拘提，陸續將蕭叡鴻等人逮回。曾威瑾載入監前夕潛逃至今才落網，警方也在其身上搜出手槍與毒品。

本案發生於2014年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤在SPARK夜店消費時，曾因酒醉與安管衝突，2人打電話給蕭抱怨，蕭為替2人出頭，透過「中山聯盟」、「中山好青年」群組，找來「四大司令」周譽騰、郭士均、萬少丞、許淳凱糾集70人趕到夜店，當時休假中的刑警薛貞國獲報到場處理，卻慘遭痛毆致死。

(中時電子報)