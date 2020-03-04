雖然新冠肺炎效應持續擴散，但身處風暴中心的陸股在資金湧入及政策力挺下，持續走高，上証綜指快速回補農曆年前缺口，成為近期最抗跌的市。展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，疫情雖然將衝擊短期基本面，預估中國經濟下半年將出現V形復甦，全年GDP仍將實現5.3％-5.5％的成長，仍優於全球表現，更重要的是，在富時羅素3月擴容A股生效前，外資將擴大買超力道，A股後市仍大有可為，建議逢低找買點，並以未來可望受惠報復性反彈的消費產業為首選。

今年來中証消費服務領先指數上漲逾4%，明顯優於其他市場。葉宇真表示，政策作多是陸股走強最重要的支撐，中國官方在疫情爆發後，持續進行維穩、紓困手段，首重支持中小企業流動性，如2月3日人行透過公開市場操作釋出1.7兆人民幣流動性；2月5日宣布對受疫情影響的企業進行債務融資及債務保險；2月6日宣布將透過寬鬆貨幣政策來支持關鍵產業；2月17日人行調降一年期MLF利率10bps，由3.25%降至3.15%；2月20日續降LPR利率10bps等。在市場流動性無虞下，為陸股注入強心針。

葉宇真指出，外資看好政策大力支撐陸股，也勇於進行抄底動作，二月北上資金已淨流入逾420億人民幣，今年以來累計淨流入逾800中証消費服務億元人民幣。另外，富時羅素如期將A股的納入比例由15％提升至25％，此次擴容預計將為A股帶來276億人民幣的被動資金流入。

(時報資訊)