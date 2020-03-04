台南將軍區今天早上8時49分發生規模3.4的地震，地震深度10.9公里，最大震度3級，震央在台南市政府北方26.1公里。各地最大震度為：台南市佳里3級、台南七股2級、台南善化1級，嘉義縣義竹1級。

(中時電子報)

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