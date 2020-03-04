台南將軍區規模3.4地震 最大震度台南市3級 09:452020/03/04 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南將軍區規模3.4地震 最大震度台南市3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南將軍區今天早上8時49分發生規模3.4的地震，地震深度10.9公里，最大震度3級，震央在台南市政府北方26.1公里。各地最大震度為：台南市佳里3級、台南七股2級、台南善化1級，嘉義縣義竹1級。 (中時電子報) #最大震度 #3級 #將軍區 #規模 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 一級開設後 該面對現實了 04:102020/02/29 時論廣場 宜蘭規模3.5地震 最大震度宜蘭縣4級 03:252020/02/29 生活 對日旅遊疫情 業者籲升第3級 01:102020/03/01 生活新聞 疫情中心一級開設 跨部會作戰重減災 01:102020/03/01 生活新聞 題材護體 同欣電、台泥抗跌 04:102020/03/02 證券．權證 勞動基金1月虧損312億元 2月恐將續虧 11:492020/03/02 財經 超前部署 金門防疫中心一級開設 17:122020/03/02 生活 陸7省市基建救市 規模25兆人幣 04:092020/03/03 焦點新聞 工商社論》垃圾債券是金融安定的風向旗 04:102020/03/03 財經要聞 把脈金融趨勢－伊斯蘭債 震盪局勢無法忽視的伊類資產 04:102020/03/03 全球財經 生活熱門新聞 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 醫呼嚴重了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 新冠肺炎失控日本這東西銷售一空 網：日本人終於瘋了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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