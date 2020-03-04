因北部某醫院曾有案24、27及34就醫時，造成接觸者感染新冠肺炎。桃園市為了避免醫院醫護人員及就醫民眾受病毒侵襲，超前布署提高醫院防疫標準，6日起11家責任醫院暫停探病。

衛生局表示，6日開始，除了加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

另外陪病者採實名登記制度，每名住院病人陪病者以1名為限，另外如果陪病者有進出醫院必要，也需要配合院方分流。此外用餐以外帶、外送取代內用，並且縮減或停止非民生必需之攤位經營。此外醫院也應該派員加強巡檢，針對民眾可能聚集地點，進行管制、疏散。

衛生局王文彥局長呼籲，目前疫情嚴峻，為避免醫院群聚感染情形發生，非必要應避免探、陪病等進入醫療院所的次數，輕症也盡量到基層醫療院所，落實分級醫療制度，共同渡過防疫期間，齊心對抗本次疫情。

桃園市11家急救責任醫院包含林口長庚、榮總桃園分院、聖保祿醫院、部立桃園醫院、部桃新屋分院、敏盛醫院、聯新醫院、怡仁醫院、天成醫院、國軍桃園總醫院。

(中時 )