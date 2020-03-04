新冠肺炎疫情持續，也考驗台灣醫療量能，昨（3）日在立法院質詢時，國民黨立委吳斯懷提出質疑，醫院開始分流、加入量體溫等流程，造成民眾久候不便。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」也回應吳斯懷的抱怨，建議立委問政真的要用心。

吳斯懷在立院國是論壇表示，基層人力在醫院的分流，導致工作時間延宕，每個醫院本來有既定的SOP，但後來加入量體溫等流程，造成醫護和民眾的麻煩，有些人也因此抱怨看診等很久。

「MedPartner 美的好朋友」在臉書表示，其實大概就是在說沒有配套，政府防疫不務實、服務處接收到很多支持者的抱怨。雖然政府的防疫不是不能批評，但要做分艙分流，速度不可能跟平常一樣快，醫護人員當然會覺得麻煩，但為降低感染風險，不得不這麼做。

美的好朋友建議吳斯懷，若支持者希望看診不要排隊太久，請先呼籲支持者，不要沒事或者是輕症就跑醫院，「不然你來示範一下怎麼做好感控速度還可以跟以前一樣快啊！立委問政真的要用心用腦啦。」

(中時電子報)