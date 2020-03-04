法務部長蔡清祥今天至立法院司法法制委員會報告立法計畫並備質詢。國民黨立委李貴敏問蔡清祥，去年大選期間，有投票權的國民在哪裡聚會是否有被鎖定手機定位？蔡清祥解釋，如果是涉及犯罪，處理該個案的檢察官認為有必要的話。

李貴敏質疑，手機定位跟個人網路IP屬不屬於個資範圍？蔡清祥並沒有正面回答，僅表示，對於隱私權是盡量保護，而每個人認定隱私是不同程度；他也補充，《個資法》不在法務部主管範圍，很難認定算不算。

李貴敏質詢，選舉期間在特定場合，有投票權的國民，在哪裡聚會的定位都會被鎖定，有這樣的狀況發現還是沒有？蔡清祥說，不會漫無目標鎖定；李貴敏追問，偵查終結前不是都推定無罪嗎？蔡清祥解釋，只有針對犯罪嫌疑人，沒涉及犯罪的就不會被定位。

李貴敏也質詢去年底通過的《反滲透法》，目前是否已經有查到有嫌疑的案件，已經開始調查偵辦當中的？蔡清祥表示，據他所知，檢察機關是沒有，但是調查機關有沒有立案調查，他沒有這方面訊息，並不清楚。

(中時 )