今年是鼠年，你知道在水面下也存在著另一種不一樣的「鼠」嗎？「琵琶鼠」是許多種身披骨板、底棲型魚類的通稱，牠們原生於南美洲，因號稱可以吸食清理水族箱壁上的藻類，或是因奇特的外型，而被引進台灣，坊間又稱牠們為「清道夫魚」或「垃圾魚」。

琵琶鼠長大後變得相對猙獰恐怖的外表，也成了牠們容易被棄養的原因之一。（台北市立動物園提供）

「琵琶鼠」或被稱作「異形」，其實是多種魚類的通稱，屬於鯰目(Siluriformes)、棘甲鯰科(Loricariidae)，原生地為南美洲巴拿馬、巴西、哥斯大黎加、巴拉圭等地，牠們左右兩邊的腹鰭相連形成圓扇形吸盤，因此可以吸附在水族缸上，80年代開始由水族業者引進，賣給顧客養在水族箱內，負責吃箱底的藻類穢物淨化水質，因牠們奇特的外觀加上清掃能力，吸引不少粉絲喜歡。

台灣河流裡的原生物種，遲早將被這群外來饕客淘汰出局（琵琶鼠）。（台北市立動物園提供）

但琵琶鼠進入水族箱後的表現卻未必如飼主所預期，因為缸壁上的藻類並非牠們的最愛，當有好吃的飼料可以選擇時，牠們也能呈現仰式將浮在水面上的飼料吃光，並不想委身當清道夫，當然也不會再賣力去清潔缸壁了。

除了發現琵琶鼠清理水族缸的效果不如預期之外，長大後變得相對猙獰恐怖的外表，也成了牠們容易被棄養的原因之一，而棄養者往往是將水缸往河裡一倒就了事。除了民眾棄養之外，琵琶鼠也常常透過宗教團體的放生活動而進入台灣河川，雖然放生動物的本意是好的，但當今的宗教放生活動演變成刻易捕捉、購買的供需架構，同時往往在沒有考慮到物種與生態系統的關係下，輕率將許多外來物種放至本土野外環境中，讓類似對環境適應力極強的琵琶鼠，就此在台灣水域落地生根。在野外的琵琶鼠體型越長越大，大到一般的大魚或鳥類沒辦法吞食時，牠們再也沒有天敵壓力；優秀的刮食能力收割河流裡的水生植物，連帶底層的小魚及魚卵也會被吞下肚，就此繁衍越來越多，大幅壓縮本土物種的生存空間。

輕率將外來物種放至本土野外環境中，讓類似對環境適應力極強的吳郭魚，就此在臺灣水域落地生根（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

除了琵琶鼠，還有吳郭魚、福壽螺、斑腿樹蛙等外來種生物，一旦讓外來種適應了當地的生活環境，又因為缺乏天敵、繁殖快速，對原生本土生物造成嚴重的侵害，破壞了原有的生態系平衡。水下的「鼠」患無法輕易結束，台灣自然生態早已出現被外來種大軍入侵的危機，為了美麗的福爾摩沙，請大家別隨意棄養寵物，更不要隨意放生外來種生物，讓生態回到原本的和諧，需要大家共同努力。

(中時電子報)