台新投信今（4）日表示，雖然新冠肺炎效應持續擴散，但身處風暴中心的陸股在資金湧入及政策力挺下，持續走高，上証綜指快速回補農曆年前缺口，成為近期最抗跌的市場。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，展望後市，疫情雖然將衝擊短期基本面，但彭博預估中國經濟下半年將出現V形復甦，全年GDP仍將實現5.3％-5.5％的成長，仍優於全球表現，更重要的是，在富時羅素3月擴容A股生效前，外資將擴大買超力道，A股後市仍大有可為，建議逢低找買點，並以未來可望受惠消費產業報復性反彈的中証消費服務領先指數基金為布局首選。

葉宇真表示，政策作多是陸股走強最重要的支撐，中國官方在疫情爆發後，持續進行維穩、紓困手段，首重支持中小企業流動性，如2月3日人行透過公開市場操作釋出1.7兆人民幣流動性；2月5日宣布對受疫情影響的企業進行債務融資及債務保險；2月6日宣布將透過寬鬆貨幣政策來支持關鍵產業；2月17日人行調降一年期MLF利率10bps，由3.25％降至3.15％；2月20日續降LPR利率10bps等。在市場流動性無虞下，為陸股注入強心針。

葉宇真指出，外資看好政策大力支撐陸股，也勇於進行抄底動作，2月北上資金已淨流入逾420億人民幣，今年以來累計淨流入逾800億元人民幣。另外，富時羅素如期將A股的納入比例由15％提升至25％，此次擴容預計將為A股帶來276億人民幣的被動資金流入。今年來中証消費服務領先指數上漲逾4％，明顯優於其他市場，一旦中國消費動能出現報復性反彈後，中証消費服務領先指數將進一步勁揚，相關基金後市看好。

(工商 )