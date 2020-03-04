美國聯準會（Fed）緊急宣布調降基準利率兩碼（50個基點），周二美股震盪收低，道瓊工業指數終場大跌785點，但台股在台積電(2330)逆勢開漲4.5元帶動，台股開高，雖盤中回到平盤之下，早盤力守在11300點之上，維持在五日線附近整理的格局。

Fed緊急降息兩碼，為2008年金融危機以來首度緊急降息，將聯邦基金利率降至1.0%-1.25%，七大工業國(G7)周二發布聯合聲明承諾，將採用適當的政策工具因應武漢疫情對經濟的影響，但對降息沒明確表態，3日美股下跌，跌幅介於2.81至3.41%。

道瓊工業指數3日終場下跌785.91點、收在25917.41點，那斯達克指數下跌268.08點、收在8684.09點，標準普爾500指數下跌86.86點、收在3003.37點，費城半導體下跌60.12點、收在1705.26點。台積電ADR下跌1.96%，APPLE下跌3.18%。

台積電ADR下跌1.96%，但台積電今早跳空開高，雖盤中漲幅收斂，仍維持上漲；台積電領軍走揚，股王大立光(3008)及蘋果組裝廠的鴻海(2317)股價均抗跌，台股早盤在台積電上漲1元為318.5元支撐，多維持小漲的格局。

台積電股價周二收在317.5元，外資賣超4002張；本周股價開低後逐步回升。

台積電ADR周二收54.88美元，下跌1.1美元或1.96%，折合新台幣每股約330元，台積電今早逆勢上漲，台股同步向上續彈，亞股的日股也是開低後翻紅。

另外，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.010元開盤，升7.7分，早盤一度大幅升值逾2角；股匯均有不錯之表現。

(時報資訊)