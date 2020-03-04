《商情》空頭回補，激勵周二紐約期金大漲3％ 10:002020/03/04 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周二紐約期金大漲3%；受到冠狀病毒的拖累，導致經濟造成衝擊，令美國聯邦儲備理事會(FED)宣布緊急降息0.5個百分點，希望緩解疫情帶來的衝擊，進一步提振市場對黃金消費意願，吸引投資人空頭回補，激勵期金大漲3%，創2016年6月以來最大單日漲幅。 終場4月黃金漲49.6美元，報每盎司1644.4美元，5月白銀漲0.45美元，報每盎司17.19美元，4月白金漲9.9美元，報每盎司869.3美元，6月鈀金跌40.2美元，報每盎司2387.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋逸民激勵病榻中的劉真 託吳宗憲轉達禱告簡訊 19:412020/02/29 娛樂 3月油氣雙降！20公斤裝瓦斯每桶便宜28元 17:102020/03/01 生活 桶裝瓦斯降1.4元 創2017年8月新低 17:492020/03/01 生活 14檔元月大股東回補股 04:102020/03/02 證券．權證 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6％ 10:002020/03/02 財經 二戰日本女人超瘋狂 竟用身體激勵士兵 19:252020/03/02 歷史 《商情》買盤進場，支撐周一紐約期金漲1.8％ 10:002020/03/03 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期鎳漲3.6％ 10:002020/03/03 財經 《商情》美元走軟，激勵周一紐約期棉漲逾3％ 10:002020/03/03 財經 下游回補庫存 記憶體身價看漲 04:102020/03/04 證券．權證 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 台灣英文雜誌社董事長陳嘉男3日過世 享年82歲 - 即時 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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