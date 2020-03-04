空頭回補，激勵周二紐約期金大漲3%；受到冠狀病毒的拖累，導致經濟造成衝擊，令美國聯邦儲備理事會(FED)宣布緊急降息0.5個百分點，希望緩解疫情帶來的衝擊，進一步提振市場對黃金消費意願，吸引投資人空頭回補，激勵期金大漲3%，創2016年6月以來最大單日漲幅。

終場4月黃金漲49.6美元，報每盎司1644.4美元，5月白銀漲0.45美元，報每盎司17.19美元，4月白金漲9.9美元，報每盎司869.3美元，6月鈀金跌40.2美元，報每盎司2387.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)