周二美國原油期貨連2日反彈，受美聯儲(FED)宣布緊急降息0.5個百分點，以提振因疫情對經濟衝擊，加上市場對本周石油輸出國組織(OPEC)會議，可能進一步減產預期，激勵買盤持續回補，支撐美國油價連續反彈上漲，倫敦原油則小跌。

美國NYMEX-4月原油期貨收漲0.43美元，報每桶47.18美元，4月熱燃油持平，報每加侖1.53美元，4月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.53美元；倫敦ICE-5月布倫特原油期貨收跌0.04美元，報每桶51.86美元。(商品行情網)

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