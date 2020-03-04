《國際油價》買盤持續回補，周二美國原油期貨連2日反彈 10:002020/03/04 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二美國原油期貨連2日反彈，受美聯儲(FED)宣布緊急降息0.5個百分點，以提振因疫情對經濟衝擊，加上市場對本周石油輸出國組織(OPEC)會議，可能進一步減產預期，激勵買盤持續回補，支撐美國油價連續反彈上漲，倫敦原油則小跌。 美國NYMEX-4月原油期貨收漲0.43美元，報每桶47.18美元，4月熱燃油持平，報每加侖1.53美元，4月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.53美元；倫敦ICE-5月布倫特原油期貨收跌0.04美元，報每桶51.86美元。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #買盤 #回補 #美國原油 #倫敦 也許您會感興趣 推薦閱讀 台化 低接買盤進駐 04:092020/03/01 證券．權證 3月油氣雙降！20公斤裝瓦斯每桶便宜28元 17:102020/03/01 生活 桶裝瓦斯降1.4元 創2017年8月新低 17:492020/03/01 生活 14檔元月大股東回補股 04:102020/03/02 證券．權證 逢低買盤進場！台股收跌121點 台積電跌5元 13:352020/03/02 財經 當英國脫歐觸動蘇格蘭脫英 04:102020/03/03 論壇廣場 《商情》買盤進場，支撐周一紐約期金漲1.8％ 10:002020/03/03 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期鎳漲3.6％ 10:002020/03/03 財經 下游回補庫存 記憶體身價看漲 04:102020/03/04 證券．權證 熱門股－博智 買盤推升鎖漲停 04:102020/03/04 證券．權證 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 丟掉俏江南後 大S婆婆張蘭宣稱將砸10億再起 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 疫情衝擊 5月報稅延繳有譜 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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