國泰金(2882)數位數據暨科技發展中心與旗下國泰世華銀行，攜手蝦皮購物合作，推出大數據信貸商品「蝦米貸」，無論是白手起家或是信用小白的蝦皮賣家，憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，即可線上申請信貸，核貸後隨即撥款入戶，最高可貸到新台幣300萬，幫助電商賣家解決周轉、貸不到款等難題。

「蝦米貸」是為蝦皮電商賣家量身設計的新型態信貸商品，同時透過API串接使申貸流程與使用體驗更加流暢便利。蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物持續協助賣家轉型，同時透過數據發現許多剛要進入電商市場的賣家，常受限於資金障礙，又因金融機構的傳統規定，資金來源相對受限。蝦皮購物與長期合作夥伴國泰世華銀行這次推出方案，期望能夠幫助更多中小型賣家在電商市場中站穩腳步、拓展規模，帶動整體賣家數量與質量的增長，這不僅能幫助蝦皮購物備戰緊接而來的促銷檔期，更能為台灣電商市場注入新活水。

國泰金控數數發中心協理梁明喬指出，國泰世華銀行與蝦皮購物去年攜手推出聯名卡獲得市場熱烈歡迎，同時更進一步思考如何運用數據，替使用者找出眼睛一亮的創新解決方案。因此，延續數位數據生態圈理念與專業數據分析能力，今年推出賣家專屬的『蝦米貸』，期待協助蝦皮賣家解決本身實際資金需求與難題，活絡平台交易，打造電商金融生態圈。

(時報資訊)