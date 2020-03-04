全球股市因新冠病毒而呈現震盪，外資持續將台股當提款機，龍頭股遭到賣超情況更甚於中小型股。高現金股息殖利率概念股廣達(2382)連續8個交易日遭外資賣超，今股價面臨「6」字頭保衛戰，早盤廣達股價持平在61.6元。

法人指出，廣達短期受中國復工情形影響NB及消費性產品出貨量，但獲利佔比約4~5成的伺服器產品受影響程度低，另外，假設現金股利發放率維持9成水準，預估2020年可配發3.6元現金股利，目前殖利率約為5.8%，觀察過去2年股價殖利率低點平均為5.2%，股價仍具有殖利率題材。

廣達今年營收估值，法人認為NB在48%，伺服器約23%，智慧型裝置約17%，其他10%。廣達去年4Q NB出貨量980萬台，季增5.4%，年增2.1%，優於市場預期，主要是因美系大客戶高階筆電出貨優於預期。伺服器產品方面，出貨量仍維持雙位數年成長，下半年表現優於上半年；智慧手錶方面，第四季通常為出貨旺季，雖對營收有貢獻，但對營業利益貢獻僅約損平；整體而言，去年第四季營收2973.9億元，預估毛利率約4.8%，營業利益58.6億元，年增29.9%，稅後淨利42.2億元，年增1.8%，EPS 1.1元。

(時報資訊)