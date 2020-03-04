台灣高鐵(2633)表示，配合政府防治COVID-19（新冠肺炎）疫情，因應中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，積極展開各項超前部署措施，包括：1.提升車站消毒頻率由現行每4小時一次至每2小時一次；2.清明疏運期間實施全車對號座以降低因人潮擁擠而感染風險；3.擴大防疫小組參與部門及提升成員層級，擬定各項疫情演變應變措施，確保營運持續穩定；4.率先在高鐵桃園站啟用2台紅外線體溫量測儀，進行旅客體溫量測測試；5.各辦公場所謝絕訪客並研擬「業務延續計畫」。

台灣高鐵表示，各車站現均已配置足量額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前體溫量測。同時，為使監測更有效率，已向向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，今天起在桃園站進行測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加8台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能。

(時報資訊)