《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會緊急降息50基點，加深投資人對新冠肺炎疫情影響的擔憂，隔夜美股三大指數重挫近3%，削弱市場信心，周三香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.24%，國企股(H股)目前小漲0.18%。稍早前香港金管局跟隨聯準會降息50基點。恆生銀行跌逾3%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #開高走低 #基點 #降息 #美股重挫 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升值255基點 兩周來新高 10:232020/03/02 財經 《國際金融》高盛：Fed最晚於3月會議降息2碼 15:062020/03/02 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ 15:482020/03/02 財經 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 在岸人民幣升值318基點 17:252020/03/02 財經 美聯準會18日降息機率 百分之百 17:392020/03/02 財經 Fed料降息穩美股 A股免外力干擾 04:092020/03/03 焦點新聞 恆指開盤漲0.48％ 中廣核新能源漲26％ 09:372020/03/03 財經 《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 財經 《港股》蘋概、5G股走弱，恆指近收平 16:482020/03/03 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 丟掉俏江南後 大S婆婆張蘭宣稱將砸10億再起 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 疫情衝擊 5月報稅延繳有譜 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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