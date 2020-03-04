美國聯準會緊急降息50基點，加深投資人對新冠肺炎疫情影響的擔憂，隔夜美股三大指數重挫近3%，削弱市場信心，周三香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.24%，國企股(H股)目前小漲0.18%。稍早前香港金管局跟隨聯準會降息50基點。恆生銀行跌逾3%，領跌藍籌股。

(時報資訊)