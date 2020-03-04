據大陸國家衛健委官網消息，3月3日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例119例，新增死亡病例38例(湖北37例，內蒙古1例)，新增疑似病例143例。當日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例27433例(其中重症病例6416例)，累計治癒出院病例49856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例80270例，現有疑似病例520例。累計追蹤到密切接觸者666397人，尚在醫學觀察的密切接觸者36432人。

湖北新增確診病例115例(武漢114例)，新增治癒出院病例2389例(武漢1859例)，新增死亡病例37例(武漢31例)，現有確診病例25905例(武漢22368例)，其中重症病例6232例(武漢5723例)。累計治癒出院病例38556例(武漢24890例)，累計死亡病例2871例(武漢2282例)，累計確診病例67332例(武漢49540例)。新增疑似病例52例(武漢43例)，現有疑似病例340例(武漢234例)。

新冠肺炎，大陸

(旺報 )