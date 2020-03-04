民進黨立委林俊憲日前提出將提案修改健保法，擬新增被保險人第七類或是第六類單獨列出一款，例如藝人黃安這類；林今受訪表示，他已經展開連署，「有人說我針對黃安，我說我承認就是針對你，就是針對你們這種，這些不公平讓我們看得更清楚」。

此外，對於爸爸是中華民國國民，但在大陸出生跟爸媽回台以「專案長期居留」或「長期探親居留」的方式在台灣生活的「小明們」；林俊憲表示，那是時代的悲劇，目前「小明們」是用行政命令，所以不用修母法。

林俊憲今天接受主持人周玉蔻電台節目訪問，對於這次因為新冠肺炎疫情延伸的繳交健保費爭議提出修法指出，他是授權要求政府比照國人，針對海外台僑做個健保費負擔金額表以此依據收保費。

林俊憲指出，他當初提出修法時只針對像黃安這類，是媒體自己加上「小明們」；台灣現在健保有分類，是以薪資所得為主，有此分類代表國民，無法歸類就是第六類，這一類最多的是沒住在台灣的台灣人，黃安就是，一個月繳749元的最低保費，政府幫他繳1300百元，當然不合理，而這些常駐國外無雇主者，皆被視為第六類。

林說，可能以前政府認為這樣比較方便或是很難查核，但立法精神不能這樣。由於健保準備金明年就會不足，保費明年可能調高，雖然行政院長蘇貞昌已公開說沒有調整計畫，但是不調整政府財務壓力就會很大，因此要這種改善狀況，最重要是公平。

林指出，他不是排斥海外台灣人，但是再有錢都是繳最低健保費，「對這些人來說，不是你要佔我們便宜，而這是法律規定，所以解決方法是，政府要比照國人做一個表分類」。

他說，「居住海外者要來申報，立法精神是你申報你負責，不是行政單位查核問題」，要嘛增加第七類或第六類單獨列出一款，像黃安這種，至於最高繳多少？由行政單位試算。

林說，他是授權要求行政單位，要像國人一樣針對海外台僑做個表，這是不分顏色；對於要繳12000元保費只是誤會，是他誇張比喻，因為在國內無雇主者最高繳一萬二，海外台僑政府也會幫負擔，但是也要跟國內一樣有個級距，再以申報來作為級距分類。

林俊憲表示，他現在要展開連署，這個法他上屆就提出，但是沒有排進衛環委員會，可能上次法案比較多，那時黃安還隔空還跟他叫罵，這次因為新冠肺炎，國人覺得台灣健保的可貴，這沒有只針對在中國大陸的台灣人，歐美也包括在內，「是現在是目前制度逼他們低繳」。

林強調，黃安國籍在，沒有住在台灣，上次他看了病花了健保50萬，健保署還蠻贊同他的想法，並還說有人用依親眷屬來逃避，像黃安住在中國大陸就是依靠太太一樣繳台灣749健保費。

(中時 )