國標舞女王劉真驚傳因自發性腦出血緊急動開顱手術，台北醫學大學附設醫院神經外科醫師蔣永孝表示，劉真曾裝葉克膜、現改用心室輔助器，這類維持心臟功能的設備都需搭配抗凝血劑，以防血栓發生，但也提高腦出血的風險，若是小範圍的腦出血通常會讓人體自行吸收，但若範圍太大或發生的部位不佳，才會開顱。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄，2月初在北榮進行手術，但過程中心臟驟停，第一時間使用葉克膜搶救，兩周後改裝心室輔助器，並等待心臟移植機會，但昨突傳出劉真發生自發性腦出血（非外傷導致的腦出血），緊急動開顱手術。

蔣永孝指出，使用葉克膜、心室輔助器等維持心臟功能的設備，副作用就是易產生血栓，為避免血栓形成，患者都會搭配使用抗凝血劑，但這又會增加腦出血的風險，若是小範圍的腦出血，可打止血針或由人體自行吸收，但使用心肺輔助器的患者最怕血液太稠或凝結，不適用打止血針，而靠人體吸收則僅限少量出血，所以會動到開顱手術，都是嚴重腦出血的個案。

蔣永孝表示，腦是一個封閉空間，若出血部位的血塊無法清除，腦內就會像壓力鍋，腦壓愈來愈大，最終造成腦功能的損傷，甚至完全喪失功能。

(中時電子報)