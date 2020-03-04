針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」中經濟部編列逾200億元，時代力量立委王婉諭今提出名詞認定模糊、紓困補助失焦、方案空白重複等三大疑問，呼籲政府盡速訂定辦法釐清補助標準，正向表列受疫情影響產業，聚焦政策投放，並充實方案內容，拒絕失焦大撒幣政策。

王婉諭及時代力量智庫執行長李兆立今召開「三問經濟部：兩百億預算 補助誰說的算？」記者會，王婉諭指出，不論是紓困條例或特別預算說明，都出現許多明慈認定模糊，例如紓困條例第 9 條的「營運困難」，預算說明的「受疫情影響」及預算措施要補助的「標竿企業」，這些涉及補助標準、對象跟範圍，如果政策定義不清楚，會讓民間摸不著頭緒。

李兆立表示，紓困條例第9條規定「受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難之產業」，主管機關得以進行補貼紓困，相較於2003年的SARS紓困辦法有明定四種紓困對象及連兩季營業額下滑30％以上，經主管機關認定等規範，此次經濟部僅規定「連續兩個月營業額下滑15％」，有過於寬鬆之虞，缺乏與肺炎影響的因果關係認定，也可能逾越母法授權範圍。

至於方案空白重複部分，王婉諭以產業升級轉型人才培訓補助方案為例，經濟部應說明相關預算如何執行，特別在津貼部分是挹注給企業或是勞工必須清楚，確保勞工受惠。此外，抵用券發放的前提標準是「疫情趨緩」時，但滿足疫情趨緩的條件要怎麼衡量，政府也應頒布標準。

王婉諭強調，特別預算雖然具急迫性，不代表可以草率審查通過，政府資源應該聚焦受衝擊產業，呼籲政府盡快訂定相關紓困補助標準，並避免浮濫編列預算，確實讓錢花在刀口上，幫助受到衝擊的產業挺過疫情。

(中時 )