全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY去年第四季是淡季，又認列匯損0.15億餘元，本期淨利1.32億餘元，EPS從2018年的2.61元回升至2.67元，波力董事會決議每股配發現金股利2.5元，股息分配率93.63％。

波力今日股價呈現相對抗跌，小漲0.10元而以50.40元開出，目前股價上漲。

波力去年合併營收14.38億元，年減3.23％；營業毛利卻從前年3.77億元回升至4.19億餘元，營業利益也由前年的0.64億元攀升至0.84億元，稅前淨利1.49億元比前年1.50億元略減，本期淨利從前年1.29億餘元回升至1.32億餘元，EPS從前年2.61元提升至2.67元。

波力1月合併營收8,573萬元，與去年12月相比減少6.85％，較去年同期減少2.76％。波力主管表示，波力元月合併營收因工作天數減少而下降，大陸浙江桐鄉廠雖於2月11日獲得當地政府核准復工，波力採取更嚴謹做法，直到16日才復工，工作天數減少，2月出貨減少，2月未能出貨部分將遞延至3月出貨，第一季營收及獲利都會受疫情影響，等疫情穩定後，營運就會恢復正常，全年追求營運成長目標不變。

(工商 )