54歲天王郭富城3年前閃婚小22歲大陸模特兒方媛，近日郭富城母親病逝，港媒報導，有人目擊郭富城和岳父岳母在入境處辦理留港延期事宜，郭富城要求見高級主管，最後出動督察級入境主任，遭疑耍特權，郭富城經紀人則回應一切都照正常手續辦理。

郭富城母親上月以90多歲高齡病逝，而相當孝順的郭富城，先前就因擔心母親身體不禁哽咽，先前也傳出他早將方媛父母視為自己親生父母，不僅來台開唱邀岳父母同行過中秋節，更將兩位長輩從上海接到香港同住，光是每月租金就超過40萬台幣，一切由郭富城買單。

據《明報》報導，因最近新冠病毒疫情嚴重，從外地回香港一律需居家隔離14日，郭富城擔心岳父岳母無法出席自己母親的告別式，便親自陪岳父岳母前往辦理留港延期，沒想到傳出使用特權，郭富城經紀人小美則說，入境處的職員很友善，郭富城是按照一般程序申請，其他渲染的傳聞就不多做回應了。

(中時電子報)