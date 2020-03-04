全球直播領導品牌LiveMe平台與電商平台淘寶天貓合作，從3／2-3／8舉辦直播線上活動「38女人節 夜貓族限時購」，主推品類以女性為主；LiveMe十位指定人氣直播主拼銷售業績，透過直播展現創意推薦商品；此外，只要進到LiveMe觀看直播，就有機會獲得淘寶超優惠折扣碼；LiveMe直播與淘寶天貓合作，以主播個人魅力及創意展現商品，帶動業績，讓直播不僅僅是互動娛樂，更能成就更多商業價值。

LiveMe直播致力提供用戶多元豐富的互動體驗，不斷進化直播內容，除了原有的打賞模式外，平台也積極與其他領域合作，在「直播功能」、「內容」以及「即時互動反饋」三元素搭配加乘下，激盪直播火花，創造更多獲利模式，LiveMe與電商平台淘寶天貓攜手合作推出「38女人節 夜貓族限時購」，主播許巧薇、若穎、洪單單、大豪、若依等十位指定人氣主播參與，活動除搜集指定禮物外，同時比拼銷售業績，直播主需使出渾身解數，邀集用戶從自己的直播間、活動頁面、其他社群網路連入「個人專屬連結」進入賣場購物，搶拼銷售榜積分；用戶只要加入直播間，即有機會獲得由淘寶天貓提供新舊用戶超低優惠折扣碼，例如「買滿21元人民幣，現抵20元人民幣」。

「38女人節 夜貓族限時購」主打女性，商品以服飾、小家電、生活周邊及3C周邊為主，此次LiveMe與電商攜手合作，是因在臺灣希望透過更多元的直播內容與互動，尋找更符合消費者的購買方式，並根據LiveMe直播的目標使用者與購物交易使用中的重疊用戶做出商品選擇。

LiveMe ｘ淘寶天貓「38女人節 夜貓族限時購」活動中，在3／7 2200-2359指定時段，十位主播依照喜好挑選商品，透過直播展創意，介紹優質商品，其中，直播主許巧薇去年參與電商活動獲得冠軍，今年再度挑戰電商直播，問及是否有信心再拿下冠軍寶座，她開玩笑回：「 沒有信心，只能唱梁靜茹的『勇氣』。」關於直播介紹，許巧薇以全球超夯「吃雞遊戲」周邊為推薦商品，她打吃雞遊戲只有半年，但對於遊戲非常著迷，幾乎每天都要玩3-5場，而為讓「吃雞」更順利，決定透過直播體驗「吃雞神器」，跟大家線上討論使用前後的差異性；許巧薇也說最近正在練「三指玩法」，但手指超不協調，明明對手在眼前卻一直無法射擊，還反被射殺，讓她超生氣；接著問是否有買過圖文不符的網路商品，許巧薇分享曾看到網路影片介紹一款號稱可將睫毛刷的跟頭髮一樣長的睫毛膏，二話不說下訂，收到貨立刻使用，但讓她氣到理智線全斷，她分享：「那支睫毛膏不但暈妝，搞得整個眼睛周圍又髒又黑，一照鏡子被嚇到，自己變成怨念很重的可怕女鬼了。」

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