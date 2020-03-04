樂天市場歡慶樂天台灣職棒隊 - 樂天桃猿Rakuten Monkeys新球季開戰，與全台球迷一起熱烈慶開賽，即日起至3／16（一）9：59AM止特舉辦「桃猿開戰 主場VIP包廂派對」獨享最強優惠，三波攻略開跑：天天五折特賣、天天領優券享現折、還有最高30%樂天點數回饋，下單再抽大獎，樂天桃猿最新VIP Room尊榮等你來拿。

台灣樂天市場繼２月份推出桃猿春訓商品預購活動款款秒殺後，站上「桃猿」、「棒球」、「Monkeys」等相關關鍵字搜尋大幅提升2倍，詢問度不但提高，更帶動運動戶外相關品項成長近五成；樂天市場為感謝粉絲支持、同時帶動體育賽事熱潮，再度於開幕戰前大舉推出開戰優惠專區，推出嚴選衣住行育樂品項，與粉絲生活在一起：

「MVP五折區」，如奇哥汽車座椅、角落生物抱枕等知名品牌，日日有好康；「最佳打擊區」，SK II、Adidas、Dior女性淡香水等夢幻品牌，棒棒全壘打，打進你心坎；「觀眾加油席」每天都有美食陪伴，摩斯日清聯名杯麵、水煮即時剝殼蝦、經典辣味烤海苔，手跟嘴都停不下來；「在家轉播區」，獻上Panasonic奈米水離子吹風機、歌林自動機器人掃地機、Iris除螨吸塵器、日本IH爐等，美膚美顏、便利家居小家電等好物，在家觀戰開趴踢也不是問題。

樂天市場桃園開戰攻略 好康攻勢波波相連 不可錯過。

【攻略一】天天必搶神券指定店家優惠券天天領，單店滿1,200折120元，運動戶外、日本新品、美食名店、3C家電通通在這裡。

【攻略二】最高回饋30%滿3,000享10%點數回饋、桃猿週邊專區再加碼點數10%、刷玉山U Bear卡再享10%，好康通通帶回家。

【攻略三】下單抽大獎下單並登錄即享有一次抽獎機會，買愈多中獎機會愈高，有機會抽中「樂天桃猿大賞」，1人中獎5人同行，VIP包廂開趴觀賽，樂享美食飲料，還可以與Rakuten Girls及明星球員互動，猿迷絕對不能錯過；還有髮香區門票、簽名球、簽名球衣、球帽等多項好獎，開幕賽將至，台灣樂天市場與樂天桃猿邀您一起同歡。

此外，台灣樂天市場也同步推出多項棒球周邊商品，為最愛的明星與Girls加油打氣：．Rakuten托特包，充滿運動感、好搭又實用；．黑紅拼接棒球外套，帥氣、時尚，走到哪都是目光焦點．Rakuten寶寶包屁衣，樂天紅，讓寶寶包屁衣也可以出色有型．Rakuten防水透濕功能狗雨披，潮流設計、樂天紅，汪星人觀賽也能贏得眾人關注。

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