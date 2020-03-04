歌手謝和弦與混血辣妻Keanna、網紅莉婭感情風波還沒劃下句點，又被爆出前女友是「小侯佩岑」成語蕎，兩人私訊還被謝和弦公開，引發熱議。如今成語蕎被網友起底，過去曾淚訴衰遇多任渣男友，對方不但不專情，甚至被她發現「用過的保險套」，她為此崩潰不已。

成語蕎曾透露成為藝人後，談過幾次戀愛，據《ETtoday》報導，這些舊愛有圈內人也有圈外人，多因劈腿而分手，她也曾在不知情的情況下，成了介入對方感情的小三，某次，是她被劈腿，小三當面嗆她：「其實他比較愛我！」，讓她傻眼。

更有一回，成語蕎的第六感覺得男友有異狀，憑直接衝到對方家，赫見男友家的垃圾桶裡有用過的保險套，偷吃罪證確鑿，而成語蕎為此心碎，撿起了保險套丟在男友枕頭上，說：「我知道了！」，接著轉頭離開，她也坦言自己是「外貌協會」，但帥哥總難專情，她才會屢遇渣男。

(中時電子報)