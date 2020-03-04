韓國瑜的直播影片。

高雄市長韓國瑜在經歷過2020總統敗選後，回到高雄又要面對罷韓團體的罷免危機，這段時間他暫時離開螢光幕，態度趨於低調；而昨晚難得在臉書上開直播，與民眾分享這段時間市府工作上的近況。

韓國瑜表示，近來許多市民朋友希望他可以在網路上與他們聊聊近況，而他也將在未來晚上九點左右，定時在臉書上開直播，與民眾們聊聊市政上的想法、泡茶聊天；高雄市為了防疫可以說是下足苦功，因為金芭黎舞廳的事件，在1月25日就超前部屬，將防疫中心一級開設，市府都相當緊張，幸好最後沒有出現進一步的感染症狀。

提到近來常被酸民攻擊「10點多才出門上班」，韓國瑜直呼這都是「胡說八道！」表示照片中的護衛一眼就可以看出是國安局的人員，並不是高雄市警局的警力，這表示這張照片是在去年參選總統時所攝，這種貍貓換太子的行為完全就是抹黑！

提到防疫時，韓國瑜也擔心近來2月中旬氣溫變暖，原先因為天寒所抑制的登革熱疫情恐怕會再度爆發，他也吩咐相關單位提前進行規劃，希望把疫情傷害降到最低；並表示這些打拚都是應該為市民做的，也希望未來若有一天必須離開市府，「可以不帶遺憾的離開」。

(中時電子報)