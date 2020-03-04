1.台積電(2330)：昨外資賣超縮手，早盤股價續彈至322元，穩住大盤。
2.南亞科(2408)：2月營收寫5個月高點，Q1出貨符預期，昨外資賣超縮手，今早股價續漲至78.5元，再戰5日線。
3.宇瞻(8271)：今法說登場，外資已連買兩日卡位，早盤股價續漲至42.3元，收復5日線。
4.矽格(6257)：外資連兩日買超計1441張，推升股價續漲至35.35元，站上月線。
5.東和鋼鐵(2006)：擬配息1.35元，三大法人連兩日聯手買超計1236張，早盤挾量續漲逾2%，衝7餘月波段高價。
6.金寶(2312)：澄清惠普桌上電腦代工消息，市場鬆口氣，多方繼續向上求站穩5日線。
7.熱映(3373)：2月營收年增2倍，資金持續湧進，早盤攻高半根漲停板，續創高價。
8.興富發(2542)：搶攻台中商辦成績斐然，資金逢低佈局，開盤走高成為營建領頭羊。
9.海悅(2348)：2月合併營收年成長逾1倍，股價走高近3%，將挑戰54.4元壓力區。
10.佳龍(9955)：Fed意外降息促使黃金大漲，黃金題材推升早盤攻高超過3%。
11.統一(1216)：民生內需未受疫情影響，早盤走高1%，回補3月2日空方缺口。
12.紘康(6457)：額溫槍太夯，業績續燒，不畏列入警示股，外資持續買超，早盤續漲逾6.5%，再刷新波段高價。
13.盛群(6202)：額溫槍微控制器需求大爆發，業績逆勢看增，股價帶量強漲逾3%，站穩所有短均。
14.同亨(5490)：上月營收年減6.84%，外資、自營商轉賣超，晨盤重跌逾5%，摔波段新低點。
15.聯陽(3014)：具殖利率、董監事題材，外資連2日買超，早盤上漲逾2.5%，登近4個月新高價。
16.松翰(5471)：接獲大筆MCU訂單，業績看俏，股價上攻近2%。
17.世芯-KY(3661)：三大法人聯手買超力挺，晨盤挾量震盪向前，持續上漲近3%。
18.信驊(5274)：2月營收年增5成，前2月年增28.48%，推升早盤上揚逾3%。
19.博智(8155)：1月營收月成長7.6%，年成長47.5%，攀上近18個月新高，早盤股價一度漲2.99%，惟漲多賣壓湧現，盤中翻黑回調逾2%。
20.瀚宇博(5469)：華新科股息挹注，2019年每股盈餘6.05元，大陸復工已達70%，股價漲4.21%。
21.金像電(2368)：提高毛利較好的伺服器板及網通板比重，順利搭上今年主軸題材雲端及伺服器應用，再加上基地台的BBU用板，產業前景看俏，股價漲2.6%。
22.凡甲(3526)：去年每股純益6.13元，創10年新高，今年在伺服器與新能源車兩大業務帶動下，業績有望持續成長，股價漲1.18%。
23.牧德(3563)：2月營收月增5.39％、年增4.74％，續創同期新高，股價漲2.93%。
24.群創(3481)：公司證實並沒有放無薪假，股價漲2.32%。
25.京城銀(2809)：2月獲利4.48億元、EPS 0.4元，擬配息1.5元，早盤漲逾2%。
26.玉山金(2884)：三大法人連4日賣超，早盤開低走低。
27.臺企銀(2834)：三大法人連9日賣超，早盤開平走低。
28.力山(1515)：外資連2日買超，早盤漲逾2%。
29.華新(1605)：去年EPS 0.95元，陸廠營運3月下旬恢復，惟早盤空方較強，平盤間震盪。
30.和大(1536)：不敵疫情，早盤偏空操作，跌逾3%。
31.寶齡富錦(1760)：搶攻防疫市場兩岸同步發功，晨盤一度彈升2%，觸及季線。
32.磐亞(4707)：股價自2月初由10元附近一路上攀，早盤獲買盤敲進，股價放量大漲5%，衝上逾9年高點15.8元。
33.恆大(1325)：全球口罩荒仍難紓解，近期股價及市值隨疫情攀高，早盤挾量衝高3%，追平前高39元。
34.優盛(4121)：不甩遭列警示股，早盤一度放量攻頂，站上逾5年高位。
35.盛弘(8403)：旗下小金雞敏成敏成產能全開，支應500萬片口罩，晨盤強彈7%，跳上月線。
36.豪展(4735)：中國吳江廠復工已提升至6-7成，近日獲外資偏多操作力挺，早盤量價齊揚彈高5%，收復五日線。
37.圓展(3669)：肺炎疫情帶動視訊設備需求大幅增加，營運受惠，今早帶量觸及漲停37.1元。
38.圓剛(2417)：肺炎疫情點燃遠距商機，早盤放量觸及漲停。
(時報資訊)
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