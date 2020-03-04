台灣高鐵公司今日宣布，即日起率先在高鐵桃園站，啟用2台紅外線體溫量測儀，若旅客體溫過高將以額溫槍重測，超過37.5度則勸導返家或就醫，預計4月底前所有車站都會裝設。

台灣高鐵表示，各車站現均已配置足量的額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前的體溫量測。同時，為使監測更有效率，高鐵日前積極向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，該系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達正負0.3℃，每組測量儀將搭配二位站務人員全程執行監測作業，若系統測得旅客體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，若旅客體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫。

依照台灣高鐵公司規劃，除今日在桃園站做測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加8台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。

(中時 )