美國聯準會（Fed）3日晚間突然宣布降息兩碼（50個基點），引起市場動盪。香港金融管理局宣布，因應聯準會的決定，4日亦將基本利率下調50個基點，至1.5％。

香港信報報導，香港金管局指，聯準會的聲明中指出美國經濟基調仍然強勁，但因應新冠肺炎疫情對經濟構成不斷變化的風險，作出降息決定以支持它達至貨幣政策目標。

香港金管局總裁余偉文表示，聯準會今次在預定議息會議外決定減降息兩碼，並重申會繼續留意情況發展和適當地運用政策工具以支持經濟，顯示其會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險。但疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍然會出現十分大的波動，投資者必須做好風險管理。

他又說，港元利率的走勢除了受美元利率變化影響，也會視乎香港的資金供求等因素。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保香港的貨幣穩定。

另外，澳洲和馬來西亞央行3日亦不約而同降息一碼，符合市場預期。

(工商 )