疫情全球逐漸擴散，人心惶惶，至3月4日止國內確診人數已達41例，如今夾娃娃機四處林立，卻無人看管相關防疫工作，恐成國內防疫漏洞，經發局商發科表示，雖已和同業公會要求加強宣導，並每周進行稽查並提醒，但目前無相關法令依據可要求店家確實進行防疫。。

經發局商發科表示，夾娃娃機的防疫工作困難，若放置酒精供民眾遊玩前進行消毒工作，消費者的使用難以控管，且夾娃娃機店的經營多採自主管理，僅能以宣導的方式與每週稽查1至2次提醒業者進行消毒工作，並強調目前無相關法令依據可要求店家確實進行防疫工作。

自動販賣同業公會全國聯合會榮譽理事長謝朝清表示，疫情期間，已要求會員每天至少消毒一次，以漂白水或次氯酸水擦拭搖桿、操作面板、玻璃等消費者常接觸的地方，但謝朝清也指出，並非所有業者都是公會會員，非會員的業者僅能以呼籲的方式勸導加強防疫工作。

依據桃園市府地方稅務局2019年9月統計，桃園市夾娃娃機店面共計1050家，部分夾娃娃機業者坦承，自己完全沒有進行防疫的工作，亦沒聽說其他同業有做相關的防疫措施，業者表示，因為沒有加入公會，營業過程中並沒有人對店面提醒要加強防疫措施。

(中時 )