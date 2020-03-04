憂成校園防疫缺口 南市綠民代促廚工列口罩配給名單 10:582020/03/04 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台南市議員呂維胤（右起）、李宗翰、蔡筱薇等擔心廚工與團膳業者成為新冠肺炎校園感染風險，希望政府列入口罩配給名單。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前台南市有169所國中小學午餐，由約560名廚工負責烹調，但廚工與團膳業者並沒有獲配發口罩，卻掌管超過10萬學子的午餐，民進黨李宗翰、呂維胤、蔡筱薇等3位市議員擔心成為新冠肺炎校園感染風險，希望政府能將位於第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。 教育局代表回應說，目前校園口罩是提供防疫緊急備用，但廚工戴口罩的主要目的是食品安全衛生管理，與防疫目的不太一樣，鑑於醫用口罩數量仍不足，願意將此一需求反映給相關口罩配給單位參考。 (中時 ) #校園感染 #廚工 #團膳 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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