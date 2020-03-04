目前台南市有169所國中小學午餐，由約560名廚工負責烹調，但廚工與團膳業者並沒有獲配發口罩，卻掌管超過10萬學子的午餐，民進黨李宗翰、呂維胤、蔡筱薇等3位市議員擔心成為新冠肺炎校園感染風險，希望政府能將位於第一線供餐的廚工與團膳業者列入口罩配給名單。

教育局代表回應說，目前校園口罩是提供防疫緊急備用，但廚工戴口罩的主要目的是食品安全衛生管理，與防疫目的不太一樣，鑑於醫用口罩數量仍不足，願意將此一需求反映給相關口罩配給單位參考。

(中時 )