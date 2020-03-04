108課綱強調培養孩子核心素養，國立中山大學附屬國光高級中學的專題研究課程，由跨領域教師參與，以學生感興趣的題材進行教學與研究，並從108學年起列為高一校定必修，培養學生解決問題的能力。

中山大學附中的專題研究課程，先以組織教師社群的方式提升教師專業能力。社群中有語文、數學、自然、社會及生活科技等五大領域、共11名教師參與。由於屬於跨領域課程，任課教師除本身的專業知能外，還需擴展其跨學科統整應用的能力。

因此社群固定每月有增能活動，規畫素養導向課程設計、系統思考、閱讀素養、科學素養、研究方法等增能研習內涵，並搭配社群共備、觀議課及讀書會，增進教師的專業能力。

教師社群共備是提升課程品質、減輕教師備課負擔的關鍵。社群先決定教學目標與課程架構，再分工編寫擅長主題的教案，例如國文老師撰寫文獻分析、數學老師編寫邏輯論證、生物老師發展實驗設計等；再透過社群分享，由其他領域教師進行回饋與修正。

中山大學附中指出，老師扮演的是課程活動設計者、引導者的角色，為學生搭設學習框架，讓學生在「主動探索、互助學習」中發現原理原則。生物科老師黃翠瑩說：「我們盡量選擇學生比較感興趣的題材切入教學，並且放手讓學生選擇喜歡的主題進行專題研究。」

學生研究主題常是充滿創意、超出預期，像是死刑存廢、青銀共居、綠能發電等重要社會議題；橋頭糖廠、左營房地產、高雄捷運等在地議題；夾娃娃機、美圖軟體、Youtuber、掃地機器人等生活議題，都成為小論文研究主題。

校長陳修平表示，108年國教課綱的到來，雖然教育現場的老師有一定的挑戰與壓力，然而也開啟了教師展現專業知能、激發學生學習潛能的契機。每一堂用心設計的課程，都可看見學生的成長與改變，這樣的感動與成就難以言喻。未來學校將持續規畫更多元豐富的課程，讓學生獲得更良好的學習成果。

(中時 )