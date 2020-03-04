儘管新冠肺炎疫情強力發威，但根據今（4） 日公布的最新調查顯示，仍有100％的外資投資人，未來12個月以內，都計劃投資上海，對於中國大陸市場的信心，不會被撼動。

享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行今（4）日公布最新《2020中國商業地產投資意向調查報告》。

報告指出，雖然中國目前正受到疫情影響，但大部分投資人都對市場持有信心，並看好中國內地商業地產市場的長期發展。投資人對一線城市熱情，更為高昂，其中尤以外資為甚，100％外資受訪者都表示，未來12個月內有投資上海的計畫。

戴德梁行資本市場部特別發起投資者意向調查。問卷以一對一訪談形式，邀請在中國大陸最活躍的投資機構的高層參與調研, 收穫122份有效問卷並進行分析，供商業地產投資人以及社會各界參考。

這項調查結果也發現，5.4％ GDP基準預測受最多受訪者認可。

另外，有超過60％受訪者認為，在疫情結束後6個月內投資活動將明顯回升。

另外，有高達99％受訪者表示，將繼續投資中國大陸。

(工商 )