新冠肺炎疫情重創大陸經濟，大陸國家主席習近平下令各地復工救經濟，雖然官方宣稱復工狀況良好，但多地企業和政府基層公職人員爆料復工數據作假，出現開空調耗電、復工不復產等現象。

財新網報導，杭州一名街道辦工作人員透露，上月29日起，中央層面檢查組將以街道用電量來考核復工率，為了達到上述目標，部分企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全面開空調、電腦。

報導指出，義烏和溫州兩家製造業表示，和企業對接的街道工作人員都得完成電量指標，其中一家企業直言空轉機器是極有可能的，另一家溫州企業則說，政府給了用電量指標，大概為疫情前的一半，為此，公司空調一直開著。

相較浙江多地以用電量審核復工狀況，河北滄洲泊頭市則選擇「復工不復產」。一家企業透露，「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府不願承擔風險，在執行政策上仍禁止工廠真正復工，我們復工了，但根本沒復產」。

他指出，為配合上級檢查，即便沒有復工，泊頭方 面要求他虛報復工員工資料，並通知工人如接到檢查電話後，需配合回答已復工。

(中時電子報)