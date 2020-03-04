台南率先全國部署3種線上自學模式，其中，和南一、康軒、翰林出版社合作，提供中小學師生免費使用已建置的線上學習資源。(曹婷婷攝)

台南市教育局因應新冠肺炎疫情變化，可能衍生學校停課後的學生自主學習需求，率先全國部署3種線上自學模式，其中，和南一、康軒、翰林出版社合作，提供中小學師生免費使用已建置的線上學習資源，不同於坊間教學軟體，台南率先將課本內容扣連起來，一旦疫情擴大停課，學生就能在家線上毫無時差學習、學習不斷電。

台南市長黃偉哲今天率先透過台南市教育花路米臉書擔任開場直播主，並由教育局鄭新輝局長和三大出版社公私協力，分享各版本的線上自主學習資源內容及使用方式，同時也和各中小學校長和老師團隊在線上的另一端進行互動。黃偉哲說，線上自主學習有備無患，當然希望用不上，但一旦停課就啟動線上學習，確保學生學習不斷電。

教育局長鄭新輝表示，3種在家自主學習模式分別為第一種公私協力模式，配合學校各年級選用教科書版本，和三家教科書商合作，運用其所建置線上學習資源，免費提供師生自主學習或線上直播教學。第二種是專家教師直播教學模式，由台南市國教輔導團各領域專家教師組成直播教學團，在線上開課並進行直播教學。第三種是微課程教學模式，由新課綱辦公室夥伴依據本學期各領域各年級教學單元，先建構核心概念知識地圖，再連結現有線上微教學影片資源，讓學生在家自主學習與評量。

為確保每位學生皆能在家進行自主學習，教育局也著手調查家中無網路和電腦設備的學生狀況，盤點出各校現有約6000台備用平板電腦及可用無線網路基地台，同時也會持續向中央爭取並向民間募集可用的設備資源，若發生全班或全校性停課，即可免費提供學生借用。

(中時 )