新冠肺炎疫情持續升溫，除了指揮中心宣布應少前往的四處之外，腎臟內科醫師洪永祥也在臉書PO文指出，生活中有「五個東西」也易藏病毒卻常被忽略，建議摸過真的要洗手。

最近中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中提出，防疫應少去這4個地方，疫區、醫院、長程飛機與大型活動。對此，腎臟內科醫師洪永祥也則在臉書貼文指出，還有這「五個東西」也常被大家忽略。

首先是國際旅客最愛的知名書店，一本雜誌刊物不知道被多少人摸過，但書籍卻無法清洗消毒，連教會聖經、佛經都傳出有感染案例；再者是健身器材，不論是健身房內的，還是在公園裡的，使用過後務必要洗手。

電梯、提款機的按鈕也要注意，雖然會定期消毒，但是每天摸過的人實在很多，因此也很危險；還有大賣場推車的手把，建議購物結束也要記得洗手；而KTV的麥克風也易藏病毒，因為麥克風置換乾淨新的海綿對噴出來的口水病毒可無法防！因此再次強調並呼籲，洗手！洗手！洗手，真的很重要！

(中時電子報)