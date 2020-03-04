竹北市衛生所仍有庫存口罩近千片，有需求民眾可按規定前往採購，每天下午1點半開始發號碼牌、2點正式開賣。（莊旻靜攝）

竹北市衛生所仍有庫存口罩近千片，有需求民眾可按規定前往採購，每天下午1點半開始發號碼牌、2點正式開賣。（莊旻靜攝）

口罩實名制上路後，不少藥局外均出現排隊人龍，由於新竹縣13鄉鎮衛生所上月27日加入販售口罩行列，竹北衛生所由於位於都市區域，反而口罩均有庫存，該所每天下午2點開賣，目前成人、兒童口罩各有926、976片庫存，有需求縣民不妨可前往購買。

新竹縣長楊文科4日一早前往竹北市1間藥局，由新竹縣藥師公會理事長林禹佑陪同，了解藥局販售口罩狀況，目前以人力不足、找零問題最讓藥局煩惱；楊文科隨後也在衛生局長殷東成陪同下，前往竹北市衛生所視察，關心防疫情形。

竹北衛生所護理長蔡慧芳透露，可能是因為竹北市的藥局較為密集，市民習慣前往藥局採購口罩，而自2月27日衛生所開賣口罩以來，該所每天均有庫存口罩，目前成人部分有926片、兒童則有976片，若單項庫存逾千片，衛生福利部會停止配送口罩3天，有需求民眾可前往竹北衛生所採購，該所每天下午1點半發放號碼牌、2點正式開賣。

口罩實名制至4日為止，成人一周可買2片、兒童一周4片，3月5日開始後，成人一周可買3片、兒童一周可買5片。

(中時 )