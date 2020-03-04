新一波去美化啟動及大陸加速推動5G基礎建設，讓砷化鎵產業前景看好，穩懋(3105)及宏捷科(8086)今年營運亦不看淡，宏捷科2月合併營收再創49個月單月新高，今天盤中股價強勢大漲，穩懋、全新(2455)及環宇-KY(4991)盤中股價同步走高。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，引發經濟衰退疑慮，各國政府積極救經濟，美國FED緊急宣布降息兩碼，農曆年節到2月生產及市場銷售遭到重挫的大陸也在新冠肺炎疫情逐漸獲得控制後，由各地方政府帶頭協助各省市企業拚經濟，加速啟動5G基礎建設，帶動5G相關需求及WiFi 6滲透率提升，而大陸手機品牌廠為彌補農曆年至2月的銷售空白，除全力衝刺新機銷售，亦降低使用零組件成本較高且受控於美國政策的美國半導體零組件，擴大採用台灣的半導體零組件，帶動另一波的「去美化」效益，加上VCSEL及WiFi 6需求強勁，讓宏捷科在2月業績普遍衰退悲觀氣氛中逆勢攀高，單月合併營收再創49個月新高。

在WiFi 6及VCSEL等新應用需求強勁下，宏捷科2月合併營收達2.71億元，月增0.74%，年成長190.58%，再創105年1月以後單月新高，累計1到2月合併營收為5.41億元，年成長161.76%。

儘管新冠肺炎疫情未止，在大陸領軍拼5G基礎建設下，市場普遍看好5G仍是今年最不受影響的產業，看好5G及VCSEL相關新應用，穩懋及宏捷科擴產動作未受影響，其中穩懋新增的5000片設備機台預計今年第2季末開始有產能貢獻，月產能將從目前的3.6萬片拉升到4.1萬片；而宏捷科自去年第4季啟動產能去瓶頸，目前月產能已達1萬片，預計第2季可達1.2萬片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

在5G題材加持下，砷化鎵個股擺脫之前頹勢，宏捷科盤中股價站上百元關卡，帶動其他砷化鎵個股聯袂走高。

(時報資訊)