全球中央銀行對發行數位貨幣，由早期的斷然排斥，轉為欲迎還拒，到近日的主動積極，據新世代金融基金會近兩個月來觀察，CBDC（Central Bank Digital Currency, 中央銀行數位貨幣)已蔚然成為全球主要央行的顯學，例如美國財長及聯準會主席在2019年12月6日還表示：Fed未來5年內不需發行數位貨幣，旋即於2020年2月12日一改以往立場，美國聯準會主席鮑爾在美國眾議院的聽證會表示，美國正在研究中央銀行數位貨幣發行(CBDC)的可行性。

新世代金融基金會指出，2020年1月歐洲央行（ECB）及英國、瑞士、瑞典、加拿大和日本等央行以發行央行數位貨幣為目標展開共同研究，並協調預定在本年4月中召集各央行及國際清算銀行(BIS)，將首次召開會議研究央行數位貨幣問題，為未來能在各央行間不同貨幣的結算，將從開發階段統一相關標準，並以發行央行數位貨幣為目標，預定本年秋季完成最終報告。

各國政府自臉書Libra發表後，央行發行數位貨幣環境成熟，更是各國央行間爭相研究的主流趨勢，並開始緊鑼密鼓展開發行規劃，例如柬埔寨、巴哈馬及瑞典等國，均表示該國已進入發行試驗計劃階段，中國人民銀行更傳出已就發行技術申請85項專利。

台灣央行總裁楊金龍也在去年11月7日曾表示：「若能順利解決相關問題，CBDC可望成為零售支付最後一哩路」。

(時報資訊)