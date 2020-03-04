新型冠狀病毒打亂5G商機，歐系外資在最新出具的報告中指出，聯發科(2454)儘管短線上半年會受到疫情衝擊，4G、5G訂單都會受到影響，但待疫情過後，下半年開始營運將重新回到成長軌道，故對聯發科長線仍舊維持樂觀看法，維持目標價480元、評等優於大盤。

歐系外資指出，在疫情衝擊下，預計全球智慧型手機2020年會從原先預估的14.7億支下修到14.5億支，其中5G機款也會從在2020年、2021年原先預估的2.5億支和5億支下修至2.32億支、4.87億支，主要是因為新型冠狀病毒疫情影響，導致Android新機推出、終端消費行為降溫，加上對手高通的積極，有鑑於上述原因，將聯發科2020年4G出貨削減至3億支，並將5G的出貨量從3500萬支降至3000萬支。

歐系外資表示，因為目前大陸的疫情發酵，故聯發科的業務處於較高的風險中，第一季財測中也已經反映了新型冠狀病毒的一些影響，聯發科在大陸的業務占比30~40%，除智慧手機外，聯發科在機上盒、電視等銷售也可能受到影響，特別要關注的是目前的出口狀況是否會因為疫情受到影響。

歐系外資進一步說，聯發科儘管上半年營運成長放緩，但長線仍可受惠於待疫情遏制後，大陸經濟活動恢復，重新在5G政策上給力，大陸電信公司在2020年仍將目標鎖定在布建逾60萬個5G基地台以上，儘管聯發科的高端產品有限，但5G的市占率可抵消上半年因為病毒所造成的影響，其5G產品將下半年逐漸增長，2020年全年出貨仍將年增8%，出貨量將從上半年的600萬套增加到下半年的2400萬套，故維持目標價480元、評等優於大盤。

另外，除手機業務外，外資也看好聯發科在IoT(物聯網)、智慧音箱、WiFi 6、ASIC(客製化晶片)的實力，將在2021年也更好的發揮，長線對聯發科仍舊維持樂觀看法。

(時報資訊)