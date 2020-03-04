新冠肺炎院內感染擴大，各醫院紛紛採限制探病及陪病人數，台北榮總更進一步，首推預約制探病，每床只能上、下午各二人探病，以進行總量管制。另北醫亦完成首例通訊診療案例，1名需居家檢疫的民眾因腳部不適向台北市衛生局求助，經北醫附醫啟動通訊診療服務，透過電腦與手機，完成診療。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，有8成新冠肺炎病患沒有明顯肺炎症狀就具有傳播力，對醫院是很大的防疫壓力，現在入院探病或陪病需填健康聲明及旅遊史等資料，在人數上也有1~2人的限制，但次數卻沒有限制，一天下來，一床可能有10多人探病，仍有很高的感染風險，因而擬採預約探病，未來會建置手機及電腦網頁，要探病的民眾需上網預約，一天限上、下午2次，每次2人，為首家採預約探病的醫院。

除了限制探病、陪病人數外，有醫院也採遠距診療，北醫附醫遠距醫療中心副主任王佩麟表示，1名需居家檢疫的女性民眾因腳部不適，病人持手機與醫師進行視訊看診，原本病人以為只是輕微的腳部扭傷，診療後確診是足底筋膜炎，整個看診過程約10分鐘完成。

另為加強分流及院內控管，北醫附醫亦設立戶外篩檢站，同時限縮探病時間與人數，一般病房探病時間縮短為中午1個小時，加護病房探病時間也由原本3個時段減為1個時段等措施。

馬偕醫院亦依照疫情指揮中心要求，提升院內防疫管制，即日起，進入醫院全程戴口罩、量體溫、持健保確認旅遊史、落實一病一陪與限制探病時間等措施，所有陪、探病人員實名登錄，且都要攜帶健保卡，告知旅遊史、職業別及接觸史等，希望在疫情期間，民眾應儘量避免病房探訪，多加利用通訊設備，保障病人、訪客的健康。

(中時 )