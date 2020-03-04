鴻海（2317）昨（3）日召開電話法說，由董事長劉揚偉親自主持，盼釐清市場對新冠肺炎疫情影響疑慮。多家外資出具最新報告，對鴻海後市均維持既有看法及評等不變，僅因應疫情影響略為下修獲利預期及目標價，自90～120元下修至85～118元。

外資認為市場已反應疫情對營運短期影響，並對鴻海長期展望維持正向看法。鴻海今（4）日股價開高穩揚，最高上漲1.11％至81.9元，早盤持穩盤上。三大法人昨（3）日終止連3賣，轉為買超3987張，但本周迄今仍賣超9417張。

劉揚偉表示，鴻海中國大陸廠區預期3月底前可恢復季節性正常產能，防疫相關增加費用應可與客戶及地方政府共同分擔。由於疫情使市況「2絕3窮」，預期首季營收將落底，第二季可望回升，全年營運展望雖可能微幅下修，但上半年仍有機會持平去年同期。

鴻海近期陸續宣布將攜手飛雅特克萊斯勒（FCA）、裕隆成立合資公司，積極布局電動車產業力拚轉型。劉揚偉表示，預計明年會先推出油電混合車，並深耕車用零配件、布局電池模組及引擎等，預計2年後推出電動車相關產品，力拚2025年毛利率達10％目標不變。

美系外資預估鴻海首季營收將季減50％、年減17％，第二季估季增52％、全年成長4％，認為疫情造成的負面影響已多被消化。雖將2019～2021年獲利預期調降1％、10％及5％，但認為公司表現將優於同業及市場，維持「買進」評等、目標價自120元略降至118元。

日系外資預估，鴻海首季營收將季減51％、年減19％，營運估落於損平區間，全年營收估大致持平，將今明2年獲利預期分別調降21％及7％。不過，仍看好鴻海將受惠5G版iPhone升級及潛在的數據中心及網通需求成長，維持「買進」評等、目標價自107元降至100元。

亞系外資依全球PC及智慧手機出貨量預期，將鴻海今明2年每股盈餘預期調降10％、7％。但認為鴻海多元化的生產基地及充足資源，將有助於克服近期疲弱態勢，並看好透過切入電動車市場有助於長期毛利率改善，維持「買進」評等、目標價自112元降至100元。

另1家美系外資、1家日系外資及2家亞系外資，均維持鴻海「優於大盤」評等不變，目標價區間自92.85～115元略為調整至92.74～115元。歐系外資則秉持相對保守看法，維持「中立」評等不變、目標價自90元調降至85元。

歐系外資認為，以鴻海在製造方面的能力，相信將逐步提升產能，以滿足客戶需求。但目前最大未知數是疫情對終端需求的影響，短期內消費力道及企業投資可能無法恢復到以往水平，存在復甦所需時間較預期長的風險，削弱下半年市況前景。

歐系外資認為，由於新冠肺炎疫情致使生產中斷，預期鴻海首季營收將季減40～50％，第二季可望恢復、並填補首季缺口，將今明2年每股盈餘分別調降5％及4％。由於目前終端需求影響不明，認為鴻海短期仍將持續盤整，並出現下行趨勢。

(時報資訊)