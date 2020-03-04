電子零組件廠—信邦(3023)自結2月合併營收為13.35億元，月減14.16%，年增10.65%，目前信邦大陸各工廠產能已回復到60%到70%，若3月產能可以回復到80%，信邦預估，第1季營運可望較去年第1季及去年第4季成長。

信邦電子站穩MAGIC五大產業後，持續鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等未來科技新趨勢佈局新產品，由於產品較不受景氣波動影響，讓公司營運在全球新冠肺炎疫情延燒下，只有大陸廠區生產受到較多衝擊，業務訂單影響相對較少。

受新冠狀病毒肺炎疫情影響，大陸各地方政府為管控疫情，各廠區的作業人員無法如期返工，信邦大陸北京、江陰及桐城工廠開工後平均產能利用率僅在30%~40%，導致2月合併營收較1月減少，不過信邦因能掌握客戶端需求，且根據以往中國農曆假期的經驗，廠端作業人員於農曆假期前一週開始休假，元宵節後才返崗工作，約有3週的產能缺口，故將農曆期間產能需求調整至第4季淡季期間生產，因此在2月產能不足的狀態下，仍有已完成的存貨可供出貨，2月合併營收仍較去年同月成長10.65%，累計前2月合併營收為28.9億元，較去年同期成長14.04%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收81.48%；連接器及零組件銷售佔18.52%；在產業別銷售來看，工業應用產業佔30.99%；綠能及節能產業佔30.50%；通訊及電子週邊產業佔合併營收22.74%；醫療及健康照護產業佔8.96%；汽車產業佔6.81%。

信邦表示，目前大陸各工廠的產能已回復到60%到70%，若3月產能回復到80%，第1季整體營運可望較去年第1季及去年第4季成長。

(時報資訊)