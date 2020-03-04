美股：

1.醫療設備製造商賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific ）提出以116億美元收購德國基因檢測公司Qiagen，受此消息激勵，賽默飛世爾周二股價上漲1.8%，收在310.36美元。

2.美國本地疫情持續升高，N-95口罩製造商Alpha Pro Tech周二飆漲近20%，收在19.19美元。自1月底以來該公司股價已上漲約600%，周一湧現獲利了結賣壓，股價逆勢重挫24%。

3.iPhone晶片供應商科沃（Qorvo）周二收跌2.13%，為98.30美元。該公司將第四財季（截至3月28日）營收目標由介於8億～8.4億美元下修為7.7億美元。Qorvo表示，新冠肺炎疫情給手機供應鏈與市場需求帶來的壓力超出原先預期。該公司並表示，疫情持續時間及影響範圍目前仍情勢不明，可能造成的影響難以估算。

(時報資訊)