瓦黛卡提波(左)和女兒莎瑪身在阿勒坡廢墟中。(海鵬提供)

入圍本屆奧斯卡最佳紀錄片、描述敘利亞戰火感人親情的電影《親愛的莎瑪》，近來驚人上演「國際進階版」。趁歐亞各國防堵新冠疫情手忙腳亂同時，敘利亞上月27日出兵土耳其，折損土國33名戰士。土耳其緊急協商各國無果，日前氣憤下大開邊界，讓原本被歐盟滯留土國境內的400萬敘利亞難民全數湧入歐洲，此舉震驚全球，被形容為「比新冠病毒更讓歐洲恐慌」。

其實，早在《親愛的莎瑪》在坎城奪獎、榮獲歐洲電影獎及英國奧斯卡時，該片導演瓦黛卡提波就不斷憂心提醒敘利亞戰爭是迫不急待要解決的「現在進行事」，無奈各國袖手旁觀，如今歐洲首當其衝，可能將同時陷入難民及疫情兩頭衝擊的處境。

《親愛的莎瑪》是戰地女記者瓦黛卡提波，惟恐自己死於兵荒馬亂、預寫給女兒的一封情書，寄望女兒長大後能了解她的用心良苦。她在戰爭時結婚，卻懊悔將女兒莎瑪生於戰亂中，片中一句：「轟炸這一刻，我多麼希望自己未曾生下妳...」便是她用鏡頭寫下的心底話。

該片除獲坎城影展最佳紀錄片金眼睛獎，並橫掃「英國獨立電影獎」最佳影片、導演、紀錄片及剪輯等四座大獎；更打破影史紀錄、席捲「英國奧斯卡」最佳英國電影、最佳紀錄片、最佳首部電影及最佳外語片4項影片大獎提名，並入圍2020年奧斯卡最佳紀錄片。

「莎瑪」阿拉伯文原意「天空」，象徵永無窮盡的希望，片中小女孩莎瑪在阿勒坡廢墟中長大，殘垣斷壁是她的遊戲場，震耳欲聾的炮擊聲，則是她牙牙學語的背景音樂。即使住在醫院裡，小生命依然朝不保夕，隨時可能跟著這座古城，一起被炸得灰飛煙滅。片中有場戲很讓人震撼，一對小兄弟玩耍時，突然轟炸聲四起，弟弟才叫哥哥不要待在屋外，瞬間屋毀人亡，留在屋內的弟弟竟當場被炸死，令人怵目驚心，而幾幕母親撫兒屍痛哭的畫面，更是教人不忍。

這部榮獲奧斯卡提名的電影《親愛的莎瑪》，被形容「每一個鏡頭都可以成為頭條新聞」，其中一張小莎瑪在廢墟中懵懂問著「正義是什麼？」的照片，已繼「越戰火吻女童」、「阿富汗女孩」後，成為敘利亞戰爭的印記與希望象徵。

《親愛的莎瑪》拍攝了導演瓦黛卡提波在阿勒坡歷經5年的烽火青春，不僅有她與丈夫墜入愛河到結婚、生下女兒莎瑪的所有歷程，更保有了她深陷戰火重圍時，拍攝到的第一手鏡頭，都是戰地記者無法到達的地方。電影6日在台上映。

(中時 )