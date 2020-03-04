居家檢疫趴趴走 侯友宜說重話：新北一定罰最重 10:502020/03/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對居家檢疫趴趴走者，新北市長侯友宜強調會用最高金額開罰。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫規定越來越嚴格，新北市長侯友宜4日在市政會議上指出，最近其他縣市居家檢疫趴趴走情形又開始出現，他強調，新北對居家檢疫者關懷永不中斷，但對這些趴趴走的人「絕不手軟」，現在罰鍰最高100萬，新北一定用最高金額去罰！ 侯友宜也說，對於協助隱匿或藏匿者，如日租套房等非法業者，新北也會要求負連帶責任，絕不寬待。 (中時 ) #新北 #居家 #檢疫 #侯友宜 #北一 也許您會感興趣 推薦閱讀 基市居家檢疫關懷中心 周日啟動 04:102020/02/29 地方新聞 iRent北北桃 可跨縣市取還車 04:092020/03/01 產業特刊 居家檢疫隔離趴趴走 波麗士布網 04:102020/03/02 社會新聞 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 勞部逆時中要查 新北緩處理 04:102020/03/03 生活新聞 助新北抗疫 慈濟暖捐6000份安心包 04:102020/03/03 地方新聞 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 查非法日租套房 新北祭重罰 04:102020/03/03 地方新聞 清明節台商陸續返台 侯友宜要求各局處提防疫計畫 09:522020/03/03 政治 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 13:412020/03/03 社會 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 韓國瑜超前部署 連多少學生家沒平板都算出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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