新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫規定越來越嚴格，新北市長侯友宜4日在市政會議上指出，最近其他縣市居家檢疫趴趴走情形又開始出現，他強調，新北對居家檢疫者關懷永不中斷，但對這些趴趴走的人「絕不手軟」，現在罰鍰最高100萬，新北一定用最高金額去罰！

侯友宜也說，對於協助隱匿或藏匿者，如日租套房等非法業者，新北也會要求負連帶責任，絕不寬待。

(中時 )