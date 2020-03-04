伊朗的武漢肺炎疫情嚴峻，國會議員23人確診，被告知暫勿與公眾接觸，最高領袖哈米尼下令全國進入備戰狀態。世界衛生組織宣布疫情生根，派團隊帶著醫療物資進駐防疫。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天宣布全國進入備戰狀態，命令軍隊協助政府衛生部門抗疫，控制武漢肺炎傳播。

美聯社報導，伊朗國會議員已有23人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），伊朗國營電視台節目引述國會議員梅斯里（Abdolreza Mesri）表示，有位議員告訴國會同僚，應暫停與公眾接觸。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）官員今天指出，新型冠狀病毒在伊朗落地生根，並警告伊朗醫護人員缺乏防疫裝備，讓抗疫工作變得複雜。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦告訴媒體說：「這不是容易解決的情況。」 伊朗有多個城市爆發疫情，已有77人死亡，超過2300人感染。

他說：「跟一些其他國家一樣，武漢肺炎現在落地生根。」萊恩說，在疫情生根的國家根除病毒「並非不可能」，但「很困難」。

他談到伊朗時說：「醫護人員擔心他們可能會沒有足夠的醫療器材、防疫物資、氧氣、呼吸面罩與儀器等。」

世衛今天說，全球的防疫裝備物資都迅速耗盡，威脅到整體防疫措施，但伊朗問題尤其嚴重。

世衛為解決問題採取第一步行動，派遣專家團隊於昨天抵達伊朗協助抗疫，並運進相關醫療物資，以及可供10萬人次檢測的實驗室器材。

(中央社)