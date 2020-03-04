台灣第一名模林志玲去年6月閃嫁小7歲Akira，最近Akira接受雜誌專訪，問認定非林志玲不娶的關鍵？一向開朗、健談的Akira突然沉默了很久，最後緩緩吐出回應，指出生活中有很多地方都讓他覺得林志玲是能相守一生的伴侶，對妻子開始有好感可能是源自9年前那場舞台劇合作，種種細節讓Akira對林志玲的溫柔印象深刻。

林志玲和Akira去年11月在台南舉行世紀婚禮，同時兩人也接受了雜誌專訪，留下許多夫妻美麗合影，林志玲當時分享，認定Akira最重要的一點是她祖母過世時，林志玲曾撥電話和對方分享難過心情，哭著哭著不小心睡著，醒來發現Akira仍在電話那頭守候，才讓林志玲相信他是值得依靠的人。

而Akira最近接受《GQ》雜誌專訪，健談的他被問到認定志玲姐姐的契機，罕見給了非常久的沉默，接著分享2011年兩人因舞台劇結緣，當時Akira曾因病住院，回來工作時，林志玲幾乎天天會拿營養飲料給大家，讓Akira不由得被吸引，直呼很難相信「怎麼會有這麼溫柔的人」，而這便是Akira認定林志玲之初，兩人後來又因高EQ等共同點越走越近，最後甜蜜結為夫妻。

(中時電子報)