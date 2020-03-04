台北市美國商會今天公布《2020商業景氣調查》，在面對新冠肺炎疫情的威脅之下，多數會員公司持續對台灣經濟前景展現樂觀態度，近60％受訪者對台灣未來12個月的經濟成長展現信心，與前一年調查相比，2019年僅有46％。

商會會員對於未來三年的經濟展望樂觀程度更勝一籌。70.6％受訪者給予正面回應，更勝於2019年的54％。2019年美中貿易爭端確實對商業信心產生不確定影響，不過今年近半數受訪者認為，美中貿易爭端迄今對台灣之整體影響正面，主因為製造業台商回流，僅10.75％受訪者認為美中貿易爭端對其商業活動產生重大影響。

此外，商會會員認為政府在能源政策、勞動政策、法規架構等領域均以所進展，惟須仍投注更多努力。受訪者亦對推動台美自由貿易協定展現強烈支持立場。

《2020商業景氣調查》之調查時間自1月14日起至2月17日截止，受訪對象為391位台北市美國商會企業代表，問卷回收率為50.3％。台北市美國商會金奇偉（CW Chin）表示，調查期間是在新冠肺炎疫情初期，因為台灣一開始處理得很好，讓會員很有信心，這是非常正面的趨勢。

(中時 )