桃園市長鄭文燦4日在防疫會議中宣示，因應中央疫情指揮中心已提升為一級開設，市府辦公將採5原則，辦公人力分2組、異地備援、居家辦公不超過1／3、公文要備份、流程要簡化，強調萬一發生疫情，仍要維持政府運作，3月10日前規畫完畢報給行政院核備。

鄭文燦指示人事處草擬「桃園市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎人力運用及辦公場所應變措施」，由祕書長黃治峰擔任召集人，除建立緊急聯絡電話及Line群組，也請各機關盤點可暫緩實施的業務，簡化工作流程。

人事處指出，現有人力將分2組，採分區辦公，並盤點現有辦公空間、資通設備，確認可用性，各機關也要建立職務代理人名冊、排定核心業務人力至少2／3到班、安排特殊專業人力輪班機制，針對自主性高、機密性低的業務，也推居家辦公，但不能超過現有人力1／3。

鄭文燦強調要在5日前完成相關盤點規畫作業，10日前報給行政院，當中央宣布啟動人力運用及辦公場所應變措施時，就能立即施行。

(中時 )